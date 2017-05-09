09 ماي 2017 1 0 djalal
الفيفا سيحقق في انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد الفيفا سيحقق في انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد
الرئيسية | الدولـــي | الفيفا سيحقق في انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد

الفيفا سيحقق في انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن الإتحاد الدولي لكرة القدم، قرر أن يفتح تحقيقاً في الصفقة الأبرز في الصيف الماضي، ألا وهي انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد. وقد بدأت الشكوك بعد أن تم تسريب المبلغ الذي تحصل عليه مينو رايولا وكيل أعمال بوغ با من الصفقة وهو ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، رايولا كما قيل في الشائعات قد مثل الثلاثة أطراف في الصفقة (مانشستر يونايتد، جوفنتوس وبوغبا) وهو أمر قد يكون تسبب في الكثير من المخالفات، ومن المفترض أن رايولا قد تحصل على 23 مليون جنيه إسترليني .. فمن أين سيأتي باقي المبلغ؟. الجيدر بالذكر أن إجمالي الصفقة كان 89 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد لجوفنتوس نظير انتقال بول بوغبا.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: