اليويفا يعيين التركي كونيت شاكير لإدارة الداربي المدريدي

عين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم التركي كونيت شاكير لإدارة الداربي الأتلتيكو وريال مدريد على ملعب الكالديرون، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء. ويحظى الحكم التركي بالثقة الكاملة لليويفا، حيث تم تعيينه أيضاً لقيادة مباراتين من نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي. ويعتبر كونيت شاكير من أكثر الحكام خبرة في أوروبا، حيث حمل الشارة الدولية منذ جانفي 2006، و سبق له أن أدار مباريات ريال مدريد في دوري الأبطال 6مرات، وتعود آخر مباراة قادها الحكم التركي لريال مدريد، لإياب ثمن نهائي دوري الأبطال حين تفوق ريال على نابولي 3-1. أما بالنسبة للأتلتيكو، فقد أدار كونيت شاكير مباراة واحدة له في دوري الأبطال، كانت ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي الموسم الماضي، وهي المباراة التي خسرها سيميوني 1-2، لكنها لم تمنعه من بلوغ النهائي.