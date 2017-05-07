مارادونا مدرباً لفجيرة الإماراتي

سحق فريق روما مضيفه إي سي ميلان بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي. وافتتح روما التسجيل بثنائية لإدين دجيكو في الدقيقتين الـ8 إقرأ التفاصيل أعرب المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء المدرب الفرنسي أرسين فينغر على رأس القائمة الفنية لنادي أرسنال إقرأ التفاصيل

بودبوز مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في فرنسا يتنافس كل من النجم الجزائري لنادي مونبولييه الفرنسي رياض بودبوز والكاميروني المتوج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا 2017، بينجامين موكونغو لاعب لوريون، والإيفواري جان