07 ماي 2017 1 0 djalal
مارادونا مدرباً لفجيرة الإماراتي مارادونا مدرباً لفجيرة الإماراتي
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مارادونا مدرباً لفجيرة الإماراتي

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عين فريق الفجيرة الإماراتي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا مدرباً للفريق الموسم المقبل. وسبق لمارادونا أن درب فريق الوصل الإماراتي في موسم 2011-2012، احتل معه المركز الثامن في دوري الخليج العربي. 

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