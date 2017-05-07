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أخبار من القسم الوطني
سحق فريق روما مضيفه إي سي ميلان بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي. وافتتح روما التسجيل بثنائية لإدين دجيكو في الدقيقتين الـ8 إقرأ التفاصيل
أعرب المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء المدرب الفرنسي أرسين فينغر على رأس القائمة الفنية لنادي أرسنال إقرأ التفاصيل
بودبوز مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في فرنسايتنافس كل من النجم الجزائري لنادي مونبولييه الفرنسي رياض بودبوز والكاميروني المتوج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا 2017، بينجامين موكونغو لاعب لوريون، والإيفواري جان
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى جماهيره المتابعة له على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، في أول ظهور له إقرأ التفاصيل
قدم رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز قميصاً تذكارياً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة تسجيله للهدف 400 بقميص النادي الأبيض. وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك أمام إقرأ التفاصيل
ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ32
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