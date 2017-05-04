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04 ماي 2017 1 0 djalal
مانشستريونايتد يضع قدماً في نهائي الدوري الأوروبي بفوزٍ ثمين أمام سيلتا فيغو
عاد مانشستر يونايتد بفوزٍ ثمين من إسبانيا بهدف نظيف أمام مضيفه سيلتا فيغو ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وانتهى الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة على الرغم من السيطرة النسبية لمانشستر يونايتد على المباراة وتشكيل خطورة أكبر على مرمى سيلتا فيغو بخلق أكثر من 3، وتواصلت خطورة مانشستر يونايتد على مرمى أصحاب الأرض خلال شوط المباراة الثاني إلى غاية خطف هدف التقدم عبر هداف الفريق ماركوس راشفور في الدقيقة 67، ليحافظ فريق جوزيه مورينيوعلى فوزه حتى نهاية المواجهة .وبهذا التقدم خط مانشستر يونايتد خطوة لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.
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