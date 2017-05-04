فتح تحقيق جديد مع نيمار وبارتوميو وروسيل وبرشلونة

فتحت المحكمة الإسبانية تحقيقا جديدا في صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة، و يشمل التحقيق الجديد كل من نيمار، ووالديه، ورئيس نادي برشلونة غوسيب ماريا بارتوميو، والرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل، ونادي سانتوس البرازيلي. السبب الرئيسي لهذه الدعوى الجديدة هو الإحتيال على صندوق الإستثمارات البرازيلي، الذي يدعي تضرره من الصفقة وعدم حصوله على مستحقاته الكاملة، شركة الإستثمار البرازيلية كانت تملك 40 بالمئة من حقوق اللاعب، وحصلت فعلا على حقوقها من الصفقة التي كانت قد قدرت بحوالي 49 مليون جنيه استرليني فقط، قبل أن يتم اكتشاف أنها تجاوزت سقف 75 مليون جنيه استرليني، بالرشاوي، والعملات لتسهيل الإنتقال، اللإدعاء العام طالب بعقوبات قاسية على المتهيمن، كسجن نيمار لعامين وتغريمه 10 مليون أورو، وسجن والده لعامين، ووالدته لعام ونصف، وروسيل لـ 5 سنوات، وتغريم برشلونة 8.4 مليون أورو، ونادي سانتوس 7 مليون أورو. ولم يطالب الإدعاء بفرض أي عقوبات على بارتوميو بسبب عدم وجود أدلة تدينه بشكل كافي، وفي إطار التحقيقات فرض القاضي كفالة مشتركة على جميع المتهمين بقيمة 3.4 مليون أورو.