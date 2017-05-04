04 ماي 2017 1 0 djalal
محامي ميسي يكشف عن تفاصيل اجتماعه بالفيفا محامي ميسي يكشف عن تفاصيل اجتماعه بالفيفا
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محامي ميسي يكشف عن تفاصيل اجتماعه بالفيفا

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كشف خوان كريسبو محامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تفاصيل إجتماعه بالإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، بشأن تخفيف عقوبة اللاعب. وكان الفيفا قد أوقف ميسي لأربع مباريات بسبب توجيه كلمات غيرلائقة لحكم الراية في مواجهة تشيلي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018. وقال كريسبو: "الإجتماع امتد إلى ساعة ونصف، قدمنا الحجج اللازمة لإسقاط العقوبة عن ميسي"، وأضاف: " طلبنا كان واضحا بإسقاط العقوبة عن ميسي بشكل كامل، الحكم النهائي سيصدر خلال أيام قليلة. لا يمككني الكشف عن تفاصيل آخرى". 

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