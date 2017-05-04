محامي ميسي يكشف عن تفاصيل اجتماعه بالفيفا

أعلن نادي ليل الفرنسي، غياب الدولي الجزائري ياسين بن زية، عن الفريق أمام ماتز السبت المقبل، ضمن الجولة الـ36 من "الليغ1". وأكد مدرب ليل، فرونك إقرأ التفاصيل جدد فريق الشباب السعودي رسميا، عقد مدافعه الجزائري جمال الدين بلعمري حتى2021، وهو الذي عقده ينتهي هذا الصيف. وأظهر بلعمري اللاعب السابق لوفاق سطيف، تألقا إقرأ التفاصيل

عدلان قديورة يرشح كريستيانو رونالدو لنيل الكرة الذهبية تفاعل الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، مع التألق الكبير الذي أظهره كريستيانو رونالدو في سهرة نصف النهائي لرابطة الابطال الاوروبية أمام أتليتيكو