الفيفا يعقد جلسة استماع للنظر في طعن ميسي

عقد الإتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس جلسة استماع للنظر في الطعن الذي تقدم به ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ضد ايقافه لأربع مباريات رسمية دولية. وغاب ميسي عن جلسة الإستماع للفيفا في زيوريخ إلا ان وسائل اعلام اسبانية قالت انه سيتقدم بدفاعه عبرالفيديو، ولا يتوقع ان تصدر لجنة الطعون بالفيفا اي قرار على الفور. وثم ايقاف ميسي بسبب توجيهه إهانات للحكم المساعد في المباراة التي فازت بها الارجنتين 1-0 على الشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية في مارس الماضي. وغاب ميسي عن مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم، امام بوليفيا كما سيغيب ايضا عن مباراة الأوروغواي اضافة لمباراتين على ارضه امام فنزويلا والبيرو. وشكل غياب ميسي ضربة قوية لبطلة العالم مرتين التي تعاني في مشوار تصفيات امريكا الجنوبية. وخسرت الأرجنتين على أرضها أمام الإكوادور وباراغواي اضافة للخسارة 3-0 امام البرازيل، وتحتل الأرجنتين المركز الخامس بـ 22 نقطة من 14 مباراة، و يتأهل الأربعة الأوائل مباشرة للنهائيات روسيا 2018 بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة ضد منتخب من الأوقيانوس.