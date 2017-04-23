شالكه يحقق فوز كبير على باير ليفركوزن

حقق فريق شالكه فوز كبير على مضيفه باير ليفركوزن بـ4-1 على ملعب باي أرينا ضمن الجولة31 من الدوري الألماني. الضيوف قاموا بالضغط منذ الدقائق الأولى من زمن المباراة ونجحوا في تسجيل ثلاثة في العشرين دقيقة الأولى عبر كل من: غويدو برغشتالر، بينديكت هوفيديس، وأليساندرو شويف. وفي الدقيقة 50 استطاع غويدو برغشتالر من إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه ليقضي على آمال أصحاب الأرض في العودة إلى أجواء اللقاء،وفي الدقيقة 69 تمكن ستيفان كيسيلنغ من تسجيل هدف فريقه الوحيد. بهذا الفوز رفع شالكه رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثامن في حين جاء باير ليفركوزن في المركز الثاني عشر بـ 36 نقطة.