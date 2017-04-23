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28 أفريل 2017 1 0 djalal
توتي يهدي نادال حذاء ذهبي بعد الفوز ببطولة مونتي كارلو
أهدى النجم الإيطالي وأسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي "حذاء ذهبي" للماتادور الإسباني رافاييل نادال بعد فوزالأخير بلقب بطولة مونتي كارلو للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، الأحد الماضي. و تمكن نادال من تحقيق لقب البطولة المقامة في إمارة موناكو بعد فوزه على مواطنه ألبرت راموس فينولاس المصنف 15 بواقع مجموعتين متتاليتين تفاصيلهما 6-1 و 6-3. وبهذا الفوز فإن نادال حقق اللقب 50 على الملاعب الترابية كرقم قياسي على هذه الأرضية، ليرفع رصيده من عدد الألقاب إلى 70 في مسيرته الإحترافية وإلى 29 لقبا في بطولات الماسترز.
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