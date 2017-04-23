غوارديولا يتصدر قائمة أفضل 50 مدربا في العالم

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية قائمة أفضل 50 مدربا في العالم، وذلك اعتمادا على تصويت 33 صحفيا يعملون في القناة التلفزيونية، والموقع الإلكتروني. ورغم خروجه خالي الوفاض هذا الموسم، وفشله في تحقيق أي لقب في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، لأول مرة في مسيرته، جاء إسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس قائمة أفضل 50 مدربا في العالم. في حين ثم اختيار أنطونيوكونتي ثانيا، الذي يقود تشيلسي نحو ثنائية الدوري والكأس في موسمه الأول مع لبلوز. فيما احتل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني المركز الثالث، بعد أن قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه غريمه ريال مدريد. فيما تم تسجيل تواجد كل من كارلو انشيلوتي، جوزيه مورينيو، ماكس أليغري، يواكيم لوف، زين الدين زيدان، ليوناردو غارديم، و يورغن كلوب ضمن أفضل 10 مدربين في العالم. مدرب برشلونة لويس إنريكي، الذي تأهل لنهائي كأس الملك، ولايزال ينافس على الدوري الإسباني، بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال ضد جوفنتوس، احتل المركز 12.