22 أفريل 2017 1 0 djalal
كريستيان إيريكسين أفضل صانع أهداف في القارة العجوز كريستيان إيريكسين أفضل صانع أهداف في القارة العجوز
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كريستيان إيريكسين أفضل صانع أهداف في القارة العجوز

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أبان النجم الدانماركي كريستيان إيريكسين على أداء مميز في المباراة التي جمعت فريقه توتنهام هوتسبير وتشيلسي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم هزيمة توتنهام بـ4-2 إلا أن إيريكسين ترك بصمته المعتادة في هذا الموسم مع السبيرز. حيث تمكن صاحب القميص 23 من صناعة هدفي ناديه في هذه المباراة وساعد كل من هاري كين و ديلي آلي في زيارة شباك البلوز. ليصل إيريكسين إلى الهدف20 الذي يصنعه في هذا الموسم في كل البطولات مع توتنهام ليصبح أفضل صانع للأهداف في أوروبا متفوقاً على البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الذي يمتلك 19 تمريرة حاسمة.

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