بوروسيا دورتموند يفوز بصعوبة على بوروسيا مونشنغلادباخ

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوز صعباً على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بـ3-2 على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة 30 من الدوري الألماني. بدأ فريق المدرب توماس توخيل المباراة بضغط كبير، نتج عنها ركلة جزاء نفذها ماركو رويس ليسجل أول أهداف اللقاء، لكن قبل نهاية الشوط الأول نجح لارس ستيندل في معادلة النتيجة مستغلاً خطأ في دفاع الضيوف، وفي بداية الشوط الثاني واصل دفاع بوروسيا دورتموند إرتكاب الأخطاء وهذه المرة عبر الظهير الأيسر مارسيل شميلزر الذي تسبب في هدف بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 59 تمكن بيير أوباميانغ من تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليشعل المباراة من جديد، وفي الدقيقة 87 استطاع رافائيل غوريرو من تسجيل هدف الفوز القاتل. بهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث في حين جاء مونشنغلادباخ في المركز العاشر بـ 39 نقطة.