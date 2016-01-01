لوكاس فاسكيز يوجه رسالة باللغة العربية لجماهيره قبل الكلاسيكو

نشر لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز رسالة باللغة العربية لجماهير ريال مدريد في الوطن العربي قبل الكلاسيكو الذي يجمعه مع برشلونة. وكتب فاسكيز في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة باللغة العربية وجاء فيها " شكرا جزيلا لجميع المشجعين العرب الذين يساندوني! أنشر هذا البوست إذا كنت ستشاهد الكلاسيكو أيضاً غداً!". ويواجه ريال مدريد مساء الغد برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني. ومن المتوقع أن يشارك فاسكيز في الكلاسيكو بشكلٍ أساسي مكان غاريث بيل بسبب وجود شكوك حول جاهزية الأخير بعد عودته من الإصابة.