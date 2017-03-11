بعد تأكد غياب بيل.. زيدان.. إيسكو يستحق اللعب

صرّح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني لنادي ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة، يوم غد، الثلاثاء، التي ستجمع بين ناديه ونظيره نادي بايرن ميونخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وصفًا المواجهة بالصعبة من البداية حتى النهاية. فقد صرح زيدان: "مواجهة الغد ستكون مواجهة صعبة من بدايتها لنهايتها، فنحن نحتاج للعمل من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة". مضيفًا: "البايرن فريق مميّز في كافة الخطوط ويملك الكثير من الإمكانيات الجيدة وهو ما سنعمل على مواجهته في مباراة الغد". أمّا عن الويلزي غاريث بيل فقد قال الفرنسي: "بيل سيغيب عن مواجهة البايرن ولا أعلم إن كان سيتواجد في الكلاسيكو أم لا، أمّا البديل فلن أخبركم عنه الآن ولكنني أعرفه جيّدًا". وعن إيسكو قال: "إيسكو لم يُشارك كثيرًا في دوري الأبطال لكنه يستحق اللعب شأنه شأن زملائه الأخرين في الفريق".