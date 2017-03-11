برنامج مواجهات العودة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أوقفت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد البرتغالي لكرة القدم، الدولي الجزائري ياسين براهيمي لمبارتين، بعد طرده الأسبوع الماضي ضد سبورتنيغ براغا، عندما كان على مقعد البدلاء، إقرأ التفاصيل صرفت إدارة أولمبيك مارسيليا النظر بشكل نهائي عن ضم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن قرار إدارة مارسيليا راجع إلى ارتفاع قيمة إقرأ التفاصيل

رئيس نابولي يتخد قراره النهائي بشأن غلام كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن رئيس نابولي أوريليو ديلاورينتس، قرر رسميا طي مفاوضات التجديد مع الدولي الجزائري فوزي غلام، والذي ينتهي عقده مع نابولي