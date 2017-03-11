|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
أوقفت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد البرتغالي لكرة القدم، الدولي الجزائري ياسين براهيمي لمبارتين، بعد طرده الأسبوع الماضي ضد سبورتنيغ براغا، عندما كان على مقعد البدلاء، إقرأ التفاصيل
صرفت إدارة أولمبيك مارسيليا النظر بشكل نهائي عن ضم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن قرار إدارة مارسيليا راجع إلى ارتفاع قيمة إقرأ التفاصيل
رئيس نابولي يتخد قراره النهائي بشأن غلامكشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن رئيس نابولي أوريليو ديلاورينتس، قرر رسميا طي مفاوضات التجديد مع الدولي الجزائري فوزي غلام، والذي ينتهي عقده مع نابولي
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
يواجه ظهيري برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو روبيرتو خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 23 أفريل ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني. وتلقى إقرأ التفاصيل
برنامج مواجهات العودة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك