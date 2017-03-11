14 أفريل 2017 1 0 djalal
تأهل الصفاقسي التونسي إلى دورالمجموعات لكأس الكاف تأهل الصفاقسي التونسي إلى دورالمجموعات لكأس الكاف
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تأهل الصفاقسي التونسي إلى دورالمجموعات لكأس الكاف

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تأهل فريق الصفاقسي التونسي مساء اليوم الجمعة  إلى دور المجموعات  لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه  على فريق كاديوغو البوركيني بـ 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب  الطيب المهيري بصفاقس في اياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكاف. وسجل هدفي الصفاقس كل من: ماهر الحناشي في الدقيقة 5، وكريم  العواضي في الدقيقة 83. وفاز الصفاقسي في مباراة الذهاب بالعاصمة البوركينية  واغادوغو بنتيجة 2-1.  ويذكر ان النادي الإفريقي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في  المسابقة الإفريقية  يجري غدا السبت لقاء الإياب للدور الـ16 مكرر ضد فريق بورت لويس  الموريسي. وفاز الفريق الإفريقي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

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