كلاوديو تابيا رئيس الإتحاد الأرجنتيني يصل إلى برشلونة

وصل مساء اليوم الجمعة، رئيس الإتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا إلى برشلونة من أجل مقابلة النجم ليونيل ميسي لمناقشة استئناف قرار عقوبة الفيفا وإمكانية تخفيضها .ووجد كلاوديو تابيا أسئلة عديدة من الصحفيين في انتظاره حول المدرب المقبل للمنتخب الأرجنتيني حيث قال “أنا هنا من أجل ميسي و مناقشة استئناف قرار عقوبة الفيفا وليس لشيء آخر"، وأضاف:" أنا لست هنا في إسبانيا من أجل خورخي سامباولي، جئت فقط من أجل مقابلة ميسي سريعاً ثم سأعود، لدينا وقت كافي من أجل اختيار مدرب للمنتخب، لسنا في عجلة من أمرنا". وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم، قد أوقف ليونيل ميسي لـ 4 مباريات دولية على خلفية إهانته للحكم المساعد لمباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2018.