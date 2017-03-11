14 أفريل 2017 1 0 djalal
الإتحاد الأوروبي يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في نهائي دوري الأبطال الإتحاد الأوروبي يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في نهائي دوري الأبطال
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الإتحاد الأوروبي يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في نهائي دوري الأبطال

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طالب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتشديد الإجراءات الأمنية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا القادمة في العاصمة الويلزية كارديف يوم 3 جوان، وحسب صحيفة ديلي ميرور فإن اليويفا يريد إستغلال وجود سقف متحرك في ملعب الألفية ميلينيوم من أجل تأمين المباراة من أي هجوم إرهابي جوي، على الرغم من الإستعانة بأكثر من 15 ألف عنصر من رجال الأمن لتأمين النهائي برياً .ونقلاً عن نفس المصدر فإن مندوبين عن يويفا اجتمعوا مع إدارة ملعب الميلينيوم من أجل طلب إستخدام سقف الملعب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا خوفاً من أي هجوم إرهابي بإستخدام طائرة بدون طيار .وقرر اليويفا زيادة تأمين مباريات كرة القدم القارية بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة بروسيا دورتموند خلال طريقها لملعب سيجنال إيدونا بارك لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أسفر عن إصابة المدافع مارك بارترا على مستوى الذراع وتأجيل المباراة .

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