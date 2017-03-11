الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً في أحداث شغب مباراة ليون وبشكتاش

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح ملف تأديبي في حق ليون وبشكتاش على خلفية أحداث الشغب التي سبقت مباراة الفريقين على ملعب بارك أولمبيك ليون،في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وأكد اليويفا أنه فتح تحقيقاً في أحداث الشغب الجماهيرية التي عرفتها مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون والتي تسببت في تأخير المباراة بـ45 دقيقة .كما أعلن اليويفا أنه سيحدد موعداً لجلسة استماع خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان عن عقوبات في حق الناديين من طرف اللجنة التأديبية لليويفا، وشهدت مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون مواجهات شغب عنيفة بين جماهيربشكتاش وليون قبل انطلاق المباراة بدأت مع رمي الجماهير التركية لألعاب نارية على جماهير أصحاب الأرض .