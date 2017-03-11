ريال مدريد من دون أبرز نجومه أمام خيخون

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان عن قائمة اللاعبيين المستدعاة لمواجهة سبورتينغ خيخون على ملعب المولينون ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني. واختار زيدان إراحة أهم نجومه في مباراة تبدو سهلة على الورق، تحضيرا لبايرن ميونخ، والكلاسيكو، حيث عرفت القائمة غياب كل من كريستيانو رونالدو، كريم بن زيمة، وكيلور نافاس. بإضافة إلى كل من:غاريث بيل، بيبي، وفاران بسبب الإصابة، وكارفخال المعاقب. وإليكم قائمة 18 لاعبا المستدعاة: كيكو كاسيا، وروبن يانيز، راموس، ناتشو، مارسيلو، كوينتراو، دانيلو، تخيرو، كروس، خاميس، كاسيميرو،كوفاسيتش، مودريتش، أسنسيو، إيسكو، لوكاس فاسكيز، ماريانو، وموراتا.