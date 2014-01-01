أسماء لعبت للبايرن والريال ولا زالت محبوبة من مشجعي الطرفين

يستقبل نادي بايرن ميونيخ الألماني، نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، مساء هذا الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على اللاعبين الذي إرتدوا قميص الفريقين، والمتواجدين في صفوف الناديين في الوقت الراهن، بالإضافة إلى كارلو أنشيلوني، الّذي درب الفريقين.وقالت الصحيفة: "من اللاعبين الـ6 الّذين لعبوا للفريقين، يتواجد 3 منهم خلال لقاء الغد، وهم تشابي ألونسو، وآريين روبن، وتوني كروس، بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي، الذي درب ريال مدريد، قبل عامين فقط".

آرين روين:

قضى موسمين في ريال مدريد، قادمًا من تشيلسي بـ36 مليون، إلّا أنّ الإصابات حرمته من الظهور بالمستوى المتوقع، لينتقل لبايرن ميونيخ بـ24 مليون، ليقضي 8 مواسم مع بايرن، حيث يعد من اللاعبين القدامى بالفريق. وفاز روبن، مع ريال مدريد ببطولة الليغا، وكأس السوبر الإسباني، في الوقت الّذي كان يضم فيه الفريق 4 لاعبين هولنديين، هم رود فان نيستلروي، ودرينتي، وفان دير فارت، بالإضافة روبن.

توني كروس:

إنتقل في صيف 2014 مقابل 25 مليون أورو، من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد، ولا يزال الدولي الألماني محبوبًا جدًا لدى جماهير البايرن.

تشابي ألونسو:

تعاقد ريال مدريد مع ألونسو قادمًا من ليفربول، مقابل 36 مليون أورو، ولعب 6 مواسم مع النادي الملكي، وهو أحد أكثر اللاعبين إحترامًا في غرف ملابس النادي الأبيض. وانتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ، في صيف 2014، مقابل 9 ملايين أورو، بعدما شعر أنّه سيحصل على دقائق أقل للعب، بعد تعاقد الميرنغي مع كروس. وحقق ألونسو، العديد من الألقاب مع الريال، مثل الليغا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي، وكأس الملك، وهو يحظى بمودة كبيرة من جماهير الريال.

المدرب كارلو أنشيلوتي:

يتمتع الإيطالي صاحب الـ57 عامًا بخبرات تدريبية واسعة. كان المدرب المحبوب في ريال مدريد، وطالب لاعبون كثيرون مثل كريستيانو رونالدو، وتوني كروس، استمراره في صيف 2015، إلّا أنّه رحل وخلد للراحة لمدة عام قبل أن يذهب إلى البايرن، حيث يقضي أول مواسمه هناك.