ميسي في موعد خاص مع بوفون

يطمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، في أن يسجل مساء اليوم الثلاثاء أول أهدافه في مرمى العملاق جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي جوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة الّتي تجمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم أنّ ميسي لعب مع البارسا أمام بوفون في نهائي التشامبيونز ليغ عام 2015، إلّا أنّه لم يحالفه الحظ بالتهديف في مرمى عملاق "السيدة العجوز". وكان بوفون قد قام في السابق بلمس وجه ميسي عند إلتقائهما في إحدى الفعاليات، وحينها قال الإيطالي إنّه يرغب في التّحقق من أنّ ميسي "بشر مثلنا"، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية. كما أنّ مباراة اليوم تمثل فرصة إضافية لميسي فهي المرة الأولى التي سيلعب فيها بمدينة تورينو الإيطالية، وهو الذي خاض لقاءات في مجموعة من مختلف المدن منها مدريد ولندن ومانشستر ولشبونة وميلانو وروما وباريس.