توماس توخيل يكشف سر أزمة دورتموند قبيل الكلاسيكر

كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أنّ فريقه يواجه أزمة بسبب الإصابات قبيل المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ اليوم السبت، في كلاسيكر ألمانيا، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني. وقال توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس، الجمعة، تمهيدًا للمواجهة، إنّ الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركة جوليان فيغل، وشينجي كاغاوا، ولوكاس بيتشيك، ويتشابه الحال بالنسبة لمارك بارترا. وربما تشهد المباراة عودة مارسيل شميلزر، لكن توخيل لن يتمكن من الإستفادة من جهود سيبستيان رود، وماريو جوتزي، وإريك دورم، وأندري شورلي، وماركو رويس. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الـ4 من جدول البوندسليغا، ويُعتبر لقاء اليوم بداية لسلسلة من المباريات الجد المهمة، حيث يلتقي موناكو الفرنسي ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلتقي البايرن مجددًا في نصف نهائي كأس ألمانيا في الـ26 من شهر أفريل الجاري.