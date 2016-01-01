أنشيلوتي يرفض الحديث عن الريال.. نحن نركز على الكلاسيكر

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألأماني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الغريم بروسيا دورتموند، في كلاسيكر ألمانيا، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني، الحديث عن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في الوقت الحالي، مفيدًا: "نحن نركز 100% على لقاء دورتموند، وبعد ذلك لدينا 4 أيام للتفكير في اللقاء الذي يليه". وعن إيمريك أوباميانغ، نجم هجوم دورتموند، قال الإيطالي: "أعرف أنّه كان في أكاديمية ميلان، لقد دربت شقيقه، ولكنه لا يملك نفس إمكانياته. أوباميانغ وليفاندوفيسكي يملكان مواصفات مختلفة، وسعيد بأنّي أملك ليفاندوفسكي في فريقي". وعن توماس توخيل، المدير الفني لبوروسيا دورتمود، أوضح أنشيلوتي: "هو أحد أفضل المدربين اليوم وهو يقوم بعمل رائع". وتابع ساخرًا: "هدية فرانك ريبيري بمناسبة عيد ميلاده؟، إتفقنا أنّ هذا ليس عيد ميلاده الـ34 بل عيد ميلاده الـ27". ويحتل ميونيخ صدارة جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 65 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الـ4.