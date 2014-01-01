ميلان يرغب بجدية في ضم نجم الريال

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أنّ نادي ميلان الإيطالي يخطط في التعاقد مع الفرنسي كريم بن زيمة نجم هجوم نادي ريال مدريد الإسباني. وقالت الصحيفة في تقرير خاص عن أهداف النادي الإيطالي في الميركاتو المقبل، إنّ المهاجم الفرنسي يأتي على رأس أولويات الإدارة الصينية الجديدة. ويتوقع أن يُتم المستثمرون الصينيون صفقة الملكية الكاملة للروسونيري في 14 أفريل الحالي، ومن ثم سيبدؤون عمليًا الدخول في مفاوضات مع الريال. وينتهي عقد فرنسي مع نادي العاصمة الإسبانية صيف 2019، وترغب إدارة "الميرينغي" في تمديد عقده حتى 2021، خاصة أنّه أثبت قيمته الكبيرة في المباريات المهمة منذ أن خطت قدماه أرضية "سانتياغو برنابيو" قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي موسم 2009-2010. وأشار نفس المصدر إلى أنّ إدارة ميلان الجديدة حددت رقمًا ضخمًا من أجل إقناع الريال، وأنّ 60 مليون أورو جاهزة لبدء المفاوضات، وهو أمر ربما يؤدي إلى إنتقال اللاعب صاحب الـ29 عامًا.