صورة.. أسطورة نادي روما يتعاطف مع أطفال سوريا

وجه النجم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو توتي قائد نادي روما رسالة إلى العالم للمطالبة بإيقاف عمليات القتل الّتي تجري في سوريا. ونشر توتي، أسطورة نادي العاصمة الإيطالية صاحب الـ41 عامًا، عبر حسابيه على موقعي التواصل الإجتماعي "فايس بوك" و"تويتر" فيديو يقول فيه: "جميع الأطفال هم أطفالي.. سوريا.. أوقفوا جرائم الحرب". ويُذكر أنّ "جميع الأطفال هم أطفالي" حملة بدأت في الإنتشار في إيطاليا تطالب بإنقاذ الأطفال في سوريا، الّتي تعرضت بعض مدنها لقصف عنيف خلال الأسبوع الحالي.