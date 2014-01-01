اليويفا يمنح مليون أورو لكل إتحاد وطني من أعضائه

كشف السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن كلا من الإتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الإتحاد سيحصل على مبلغ مليون أورو إضافية، على سبيل التضامن من جانب اليويفا. وقال سيفرين خلال اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد إن قرار منح الإتحادات هذا المبلغ الإضافي جاء بعد النتائج المالية الممتازة لبطولات المنتخبات. وأشار سيفرين إلى أن جمع الثروات ليس هو دور اليويفا، وإنما دوره هو المساعدة على تطوير كرة القدم في الدول الأعضاء و المناطق التي تتبعه. وحقق اليويفا أرباحا بقيمة 1ر102 مليون أورو خلال موسم 2015 / 2016 الذي استضافت خلاله فرنسا نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016، وارتفع الإحتياطي لدى اليويفا إلى 633 مليون أورو. ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية لليويفا، والذي يعقد ليوم واحد، التصديق على حزمة إصلاحات بالإتحاد تتضمن تحديد حد أقصى لفترة رئاسة الإتحاد وكذلك فترة العضوية باللجنة التنفيذية، إلى جانب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والأعضاء الممثلين لليويفا في مجلس الفيفا.