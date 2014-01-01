بوكيتينو يهدد منصب باوزا

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، عن رغبة الإتحادية الأرجنتينية لكرة القدم، في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، لخلافة إدغاردو باوزا، مدرب التانغو، والّذي يقترب من الإقالة بعد النتائج السيئة التي حققها وصيف كأس العالم 2014، في الفترة الأخيرة. وأصبح منصب باوزا، مهددًا بعد تراجع نتائج المنتخب الأرجنتيني، وإحتمالية غيابه عن نهائيات كأس العالم المقبل في روسيا 2018، باتت واردة. ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الـ5 في جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر المنتخب البرازيلي. ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإنّ بوكيتينو بالإضافة لمواطنه خورخي سامباولي المدير الفني لإشبيلية، هما أبرز المرشحين لخلافة باوزا. ويملك بوكيتينو عقدًا مع السبيرز حتى عام 2021، بالإضافة لإهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه الصيف المقبل، لخلافة لويس إنريكي، الّذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الحالي. يُذكر أنّ بوكيتينو كان مرشحًا الصيف الماضي لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد رحيل جيراردو مارتينو، ولكنه قد يقرر مرة أخرى، أنّه من المبكر أن يتخذ قرار تولي منتخب بلاده، كما فعل من قبل.