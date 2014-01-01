إكتشف ما الذي دفع كلوب لشكر الطاقم الفني البرازيلي

وجّه المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، بعد تألق فيليب كوتينيو، نجم الريدز والسامبا أمام إيفرتون، في داربي الميرسيسايد. وقاد كوتينيو، ليفربول للفوز على إيفرتون بنتيجة 3-1، بعد تسجيله هدفًا وصناعة آخر، في المباراة الّتي جمعتهما في إطار الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تألق كوتينيو الأسبوع الماضي رفقة المنتخب البرازيلي، خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث ضمن السيليساو التأهل إلى مونديال روسيا. وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "من الواضح أنّني يجب أن أشكر الجهاز التدريبي لمنتخب البرازيل لأنّهم أعادوا كوتينيو وفيرمينو إلينا مرة أخرى بمزاج رائع". وأضاف المدرب الألماني: "كوتينيو سجل هدفًا عالميًا، لقد أنهى الهجمة بطريقة رائعة، كما صنع هدفًا بتمريرة إلى ديفوك أوريجي". وتابع المدرب السابق لبوروسيا دورتموند: "قدم مباراة جيّدة حقًا، وكان مفيدًا للغاية بالنسبة لنا، وقال إنّه لم يكن سعيدًا عندما أخرجته من الملعب". وأتمّ: "لقد أعجبتني رغبته، ولكني فكرت في هذه المباراة، فمن المنطقي عندما تفقد لاعب هجومي (ساديو ماني)، يجب أن تحافظ على المهاجم الآخر قليلاً". وكان ماني قد خرج في الدقيقة 56، بعد أن سقط على أرضية الملعب متأثرًا بإصابة في الركبة اليسرى، ولم تفلح محاولات إسعاف اللاعب، ليضطر للمغادرة بعدها بدقيقة، وليحل زميله البلجيكي ديفوك أوريجي، بديلًا له.