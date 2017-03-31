كاسياس.. نافاس تعرض للظلم

أشاد الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، بنظيره في ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، كيلور نافاس، رغم الإنتقادات الّتي يتعرض لها الدولي الكوستاريكي في الآونة الأخيرة. وقال كاسياس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "من غير المعقول أن ألّا يتواجد كيلور نافاس ضمن قائمة أفضل حارسين أو ثلاثة حراس مرمى في العالم خاصة بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لقد كان أمرًا مدهشًا بالنسبة لي". وأضاف قائد ريال مدريد السابق: "نافاس لم يجد التقدير الّذي يستحقه من الفيفا أو اليويفا، لا أقول إنّه كان يجب أن يتم إختياره كأفضل حارس مرمى ولكن على الأقل في المركز الثاني". متابعًا: "مع كل الإحترام فلا يمكن أن يكون بوفون أول أو ثاني أفضل حارس في العالم حيث أنّ نافاس وأوبلاك قدما موسمًا مذهلًا في دوري الأبطال". وبسؤاله عن أسباب فوز ريال مدريد بالليغا مرة واحدة فقط خلال آخر 8 سنوات، أجاب: "هناك فرق أخرى قامت بعمل جيّد وقدمت مستويات قوية حتى في ظل الأخطاء التحكيمية والّتي كانت مثار جدل في هذا الوقت". موضحًا: "ريال مدريد واجه برشلونة القوي جدًا وأتلتيكو مدريد استفاد في وقت من الأوقات من صراع ريال مدريد وبرشلونة". وتابع القديس قائلًا: "هذا الأمر حدث أيضًا من قبل في دوري أبطال أوروبا ولم نفُز بها لمدة حتى قلنا كيف يعقل أن لا نفوز بهذه البطولة". وتطرق إيكر للحديث عن الفوز ببطولة الليغا، تحت قيادة جوزيه مورينيو، قائلاً: "كان موسمًا صعبًا في بدايته بعد أن خسرنا كأس السوبر ضد برشلونة". مضيفًا: "في الليغا خسرنا أمام ليفانتي ثم وصلنا إلى راسينغ بـ5 نقاط خلف برشلونة، لكن تمكنا من العودة في غضون شهرين أو ثلاثة". متابعًا: "وصلنا إلى فترة أعياد الميلاد، ونحن متقدمين بـ5 نقاط عن برشلونة وفي بعض الفترات وصل الفارق إلى 10 أو 11 نقطة". خاتمًا كلامه بالقول: "حققنا انتصارًا عظيمًا في كامب نو، وكان حقًا موسمًا رائعًا للجميع، ولكنّنا عانينا من الحظّ السّيّئ ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال، وخرجنا بضربات الترجيح".