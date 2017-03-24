بالفيديو...طرابزون التركي يجبر مشجعا على تنظيف مقاعد الملعب بمفرده

أجبرت إدارة فريق طرابزون التركي، أحد المشجعين على تنظيف 10 ألاف مقعد للملعب "ميديكال بارك آرينا" بمفرده، لأنه ظهر في إحدى المباريات وهو يقف على مقعده، مما تسبب في تلفيات. ووضع النادي التركي، قواعد صارمة من أجل الحفاظ على نظافة ملعبه الجديد "ميديكال بارك آرينا"، الذي انتقلوا له الشهر الماضي وبه 41500 مقعدا. أكدت الإدارة أنها لم تكن تمزح بأنها ستعاقب كل من يقف بحذائه على مقاعد الملعب الجديد.