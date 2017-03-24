بالفيديو..الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة إيطاليا وألبانيا

تسببت الجماهير الألبانية في إيقاف مباراة التي جمعت بين المنتخبيين الإيطالي و الألباني ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، على ملعب رينزو باربيرا في بليرمو. وطلب حكم المباراة من اللاعبين مغادرة الملعب في الدقيقة 56 إلى حين سيطرة الأمن على الأوضاع داخل المدرجات بعد رمي جماهير المنتخب الألباني الألعاب النارية على أرضية الميدان .وثم استئناف المباراة بعد 10 دقائق مع تقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله دانييلي دي روسي في الشوط الأول