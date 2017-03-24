24 مارس 2017 1 0 djalal
بالفيديو..الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة إيطاليا وألبانيا بالفيديو..الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة إيطاليا وألبانيا
الرئيسية | الدولـــي | بالفيديو..الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة إيطاليا وألبانيا

بالفيديو..الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة إيطاليا وألبانيا

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تسببت الجماهير الألبانية في إيقاف مباراة التي جمعت بين المنتخبيين الإيطالي و الألباني ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، على ملعب رينزو باربيرا في بليرمو. وطلب حكم المباراة من اللاعبين مغادرة الملعب في الدقيقة 56 إلى حين سيطرة الأمن على الأوضاع داخل المدرجات بعد رمي جماهير المنتخب الألباني الألعاب النارية على أرضية الميدان .وثم استئناف المباراة بعد 10 دقائق مع تقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله دانييلي دي روسي في الشوط الأول 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: