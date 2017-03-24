إسبانيا تواصل طريقها نحو كأس العالم 2018 في روسيا

سحق المنتخب الإسباني نظيره الإسرائيلي بنتيجة 4-1 على ملعب المولينون في خيخون ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا. و سجل أهداف إسبانيا كل من: دافيد سيلفا في الدقيقة 13، وفيكتور فيتولو في الدقيقة 45، ودييغو كوستا في الدقيقة 51، وإيسكو في الدقيقة 88. وبفوزه اليوم يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة السابعة، فيما يتجمد رصيد إسرائيل عند النقطة التاسعة في المركز الثالث .