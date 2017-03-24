رئيس البايرن يُثني على أنشيلوتي ويتوقع التتويج بالبوندسليغا

أثنى أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني على المدير الفني للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوني متكهنًا بأن يقود ناديه هذا الموسم لتتويج جديد بالدوري الألمانية، سيما في ظل ما وصفه ب"الأداء الرائع" الّذي تقدمه تشكيلته في الفترة الأخيرة. وقال هونيس، في تصريحات تليفزيونية: "كرئيس للنادي وكمشجع لا يمكن إلّا أن أكون سعيدًا، ليس فقط لصدارتنا ولكن أيضًا لأنّنا نقدم كرة قدم رائعة للغاية". وأضاف هونيس: "لقد أخبرت أنشيلوتي بأنّي رجل ناقد عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ولكني أقر بأنّ طريقة لعب الفريق في الفترة الحالية مرضية وتجعلنا نشعر بالثقة". وأضاف أنّ الهدوء الّذي يتصف به أنشيلوتي يعد أمرًا مميزًا له حيث أنّ هذه هي شخصيته فهو ليس من نوعية المدربين الّذين يتحركون كثيرًا على الخط. وعن المنافسة على بطولة ''البوندسليغا''، أشار هونيس إلى إقتراب البايرن من حسم اللقب، وقال: "إنّي لست مغرورًا، ولكننا نتصدر المسابقة بفارق 13 نقطة وبفارق أهداف يزيد عن الـ40 هدفًا، وهو ما يعني أنّ خسارتنا للقب تتطلب أن نتعرض للهزيمة في خمس مباريات، وأنا لا أتوقع حدوث ذلك".