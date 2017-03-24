بن زيمة يبدي حسرته لغيابه عن الديكة مجددًا

أبدى الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، حسرته لعدم استدعائه للمنتخب الوطني مجددًا، بعد انتهاء القضية الّتي أبعدته عن المنتخب منذ أواخر عام 2015. ويعتقد بن زيمة، أنّه قد دفع ثمن الخطأ الّذي ارتكبه، فغيابه عن المنتخب دام طويلًا وما زال ساري المفعول، خاصة أنّه غاب عن يورو 2016 الصيف الماضي. وفي مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا" لكريم قال فيها: "المباراة الأخيرة أمام بيلباو كانت مهمة جدًا، أشعر أنّني بحالة جيّدة هنا، آمل أن يستمر عملنا بهذه الجودة، نريد تحقيق الدوري ودوري أبطال أوروبا". وعن غيابه عن المنتخب الفرنسي قال: "إنّه أمر صعب بالنسبة لأي لاعب، عندما تلعب لنادٍ كبير كريال مدريد ولا تلعب للمنتخب الفرنسي فهذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي". مواصلًا: "ما أقوم به في ريال مدريد منذ 8 سنوات يتحدث عن نفسه، أعتقد أنّ العام والنصف الماضيين كانا رائعين بالنسبة لي، ما يحصل لي مع المنتخب الفرنسي غير عادل، لقد دفعت الثمن وأنا غير مذنب، لقد دفعت الثمن كاملًا على الجميع أن يعلم هذا وخاصة المدرب". متابعًا: "ديشامب قال لي قبيل نصف النهائي أو النهائي لا أتذكر، أنّه لن يستدعيني لليورو، قلت له سأقول لك شئ لن يعجبك، لماذا لم تكن تستدعيني ولماذا لا تختارني الآن، كل يوم أنا أسأل نفسي نفس السؤال". واختتم كلامه بالقول: "أنا أود تفسيرًا للجميع فقط، أنا أريد المشاركة وإسعاد الناس من حولي، على أي حال أنا لن أستسلم وأنا أريد اللعب مع المنتخب وإسعاد الناس والفوز وتسجيل الأهداف للمنتخب، وفهذا شرف كبير".