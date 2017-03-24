النجم الشاب كيليان مبابي يختار فريقه الأفضل

كشف نجم نادي موناكو وموهبة فرنسا الصاعدة، كيليان مبابي، عن فريق أحلامه، الّذي جاء أغلبه من اللاعبين الذين تألقوا في الدوري الإسباني، إلى جانب بعض رموز الدوري الإيطالي. وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى وضع ريال مدريد لمبابي على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل وجود اهتمام كبير من باريس سان جيرمان. كما أكدت التقارير ذاتها، أن موناكو لن يتنازل عن لاعبه سوى بمقابل مالي لا يقل من 120 مليون أورو. ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اعتمد صاحب الـ18 عامًا على طريقة لعب 4-3-3، وجاءت تشكيلة فريق أحلام مبابي كما هو في الصورة التالية: