18 مارس 2017 1 0 djalal
فرنسا تخطف باكايوكو من ساحل العاج فرنسا تخطف باكايوكو من ساحل العاج
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فرنسا تخطف باكايوكو من ساحل العاج

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استدعى ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، لاعب موناكو، باكايوكو من أجل الدخول في التربص المقبل للديوك تحضيرا لمقابلتي لوكسمبورغ و اسبانيا. ديشامب وجه الدعوة لباكايوكو من أجل خلافة بول بوغبا الذي تعرض إلى اصابة في المباراة مانشستر يونايتد ضد روستوف ضمن الدوري الأوروبي  وبالتالي تكون فرنسا قد وجهت ضربة موجعة لساحل العاج بخطفها لصاحب 22 سنة. يذكر أن باكايوكو كان قريب من تمثيل الفيلة قبل الكان، حيث تم دعوته لأحدى الحفلات في ساحل العاج، والتي عرفت حضور شخصيات بارزة في البلاد في صورة وزير الرياضة و الشباب الذي أتى خصيصا من أجل اقناع اللاعب في وقت سابق، لكن الأخير فضل أن يأخذ وقته و اعطاء رده بعد الكان.

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