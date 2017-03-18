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أخبار من القسم الوطني
أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي اليوم السبت بالبليدة أنّ الجزائر لديها "مسؤولين أكفاء قادرين على إعادة الكرة الجزائرية الى مكانتها خاصة على إقرأ التفاصيل
إعتبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي وست هام الإنجليزي، بأنّ زميله في المنتخب الوطني رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي، يملك الكثير من المواصفات إقرأ التفاصيل
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كرة عربية
حقق فريق ريال مدريد فوزاً ساحقاً أمام إيبار بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني. ريال مدريد استعاد توازنه بعد تعثره إقرأ التفاصيل
18 مارس 2017 1 0 خالد
برنامج الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي
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