موناكو يقصي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد يتأهل على حساب ليفركوزن

أقصى موناكو الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه في إياب دور الـ16 من المنافسة، وحقق موناكو الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل للربع النهائي رغم خسارته في مباراة الذهاب بـ5/3. وسجل ثلاثية موناكو كل من: كيلين مبابي في الدقيقة8،و وفابينيو في الدقيقة 29، وباكايوكو في الدقيقة 77، في حين جاء هدف السيتي الوحيد عبر لوري ساني في الدقيقة 71. وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي رغم تعادله مع باير ليفركوزن الألماني دون أهداف بعد فوزه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين يذكر أن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ستقام الجمعة المقبلة بعد اكتمال الفرق الثمانية المتأهلة عن دور الـ16.