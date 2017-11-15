15 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
منير الحدادي يطلب المساعدة للعب مع المنتخب المغربي منير الحدادي يطلب المساعدة للعب مع المنتخب المغربي
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منير الحدادي يطلب المساعدة للعب مع المنتخب المغربي

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كشفت صحيفة الصباح المغربية في خبر حصري تناقلته وسائل الإعلام الاسبانية أن منير الحدادي مهاجم برشلونة السابق ولاعب ألافيس الاسباني حاليا, طلب من مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم التوسط له لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تغيير جنسيته الرياضية.

وذلك ليتمكن مهاج برشلونة من المشاركة رفقة المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 بعدما فشل في إقناع الجهاز الفني للمنتخب الاسباني الذي لم يستدعه منذ مباراته الأولى والأخيرة في تصفيات يورو 2016 أمام مقدونيا سنة 2014, ومنذ ذلك الحين لم يستدعى الحدادي لا من طرف ديل بوسكي ولا من طرف لوبيتيغي, وهو يعلم جيدا أن قوانين الفيفا تمنعه ​​من تغيير جنسيته الرياضية إلا إذا وفق في الحصول على رخصة خاصة من هيئة إنفانتينو.

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