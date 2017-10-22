نيمار يثور في وجه مدربه إيمري

يبدو أن المشاكل بين نجم باريس سان جرمان نيمار ومدربه أوناي إيمري بدأت تطفو إلى السطح، حيث كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن البرازيلي قام بركل الكرة نحو الحائط من أمام مدربه في الحصة التدريبية التي تلت مباراة أندرلخت بعدما رفض المدرب الاسباني طلب نايمار بالمشاركة في مباراة تطبيقية كان قد برمجها إيمري للاعبين الإحتياطين، بينما اكتفى الأساسيون بحصة خفيفة فقط، وهو ما لم يتقبله نايمار الذي غادر الحصة التدريبية غاضبا من مدربه، لتضاف هذه السقطة لتلك التي وقعت بينه وبين زميله كافاني حول منفذ ركلة الجزاء.