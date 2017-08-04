04 أوت 2017 1 0 خالد
بيلي يهنئ مواطنه بالصفقة الضخمة بيلي يهنئ مواطنه بالصفقة الضخمة
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بيلي يهنئ مواطنه بالصفقة الضخمة

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هنّأ الأسطورة البرازيلية بيلي مواطنه نيمار بمناسبة إنتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان فرنسي.

وإنتقل النجم نيمار من نادي برشلونة الإسباني نحو البي.أس.جي في صفقة هي الأضخم في تاريخ الكرة، حيث وصلت إلى 222 مليون أورو.

ونشر الجوهرة السوداء بيلي عبر حسابه الخاص على وقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة له وهو يتجوّل في العاصمة الفرنسية حاملًا كأس العالم، مرفوقة بعبارة مفادها: "هنيئًا نيمار،  حظًا سعيدًا في هذا التحدي الجديد. باريس مدينة جميلة، واحدة من المدن المفضلة لدَي".

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