سانتوس يريد نصيبه من أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

أكد نادي سانتوس البرازيلي، الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الاحترافية، أنّه يطمح في الحصول على نصيبه من أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، التي إنتقل من خلالها النجم البرازيلي نيمار، من نادي برشلونة الإسباني، إلى ناديه الجديد، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضح نادي سانتوس، أنّه يخطط للحصول على نسبة 4% من قيمة صفقة انتقال نيمار، النجم صاحب 25 عامًا، البالغة 222 مليون أورو، وذلك نظير تدريب اللاعب منذ أن كان عمره 12 عامًا، وحتى وصوله إلى 21 عامًا. وقال كريستيانو كاوس، محامي النادي البرازيلي، في تصريحاته لصحيفة "فوليا دي ساو باولو": "سانتوس لديه بالطبع نصيب في اللاعب، وقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بذلك في حالات أخرى مماثلة". وكان نادي أوساسونا الإسباني ، الذي شهد بداية المسيرة الإحترافية للإسباني خافي مارتينيز، قد رفع دعوى قضائية، وحصل بالفعل على 800 ألف أورو، بعد أن انتقل اللاعب من أتلتيك بيلباو، إلى بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة قيمتها 40 مليون أورو. وذكر نادي سانتوس، أنّه نظرًا لأنّ الصفقة حسمت بالفعل أمس الخميس، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، فمن المفترض أن يتدخل الإتحاد الدولي للعبة "فيفا" لتوضيح الأمور. وكان نادي سانتوس، الّذي يقع مقره بالقرب من ساو باولو، قد إستفاد بالفعل بشكل كبير من صفقة إنتقال نيمار إلى برشلونة، في عام 2013، والتي تردد أن قيمتها بلغت 83.5 مليون أورو.