بالصور.. نيمار يصل إلى باريس

قدم النجم البرازيلي نيمار، اليوم الجمعة، بصفة رسمية إلى وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية بباريس.

خلال الندوة الصحفية، دافع اللاعب عن نفسه وعن اختياره، وأكد المهاجم السابق للبارسا أنّه اتخذ واحدًا من أصعب القرارات في حياته، موضحًا أنه خالف نصيحة والده، ونفى اللاعب ذاته أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي سببا في رحيله من النادي الكاتالاني، وشكره على كل ما قدمه له خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه ساعده كثيرا، وأوضح أنه اتخذ قراره منذ يومين فقط، وأنّ قلبه من اختار الإنتقال إلى نادي الأثرياء.

ويعتبر انضمام نيمار إلى باريس سان جرمان، حدثا مهما في فرنسا، بعدما تمكن الرئيس "ناصر الخليفي" من إدخال الفريق في تاريخ عالم الكرة المستديرة، حيث حطم كل التوقعات والأرقام بدفعه قيمة 222 مليون أورو مقابل تجسيد صفقة اللاعب البرازيلي.

واصطف عدد كبير من محبي النادي والفضوليين اليوم الجمعة أمام محلات النادي لشراء ومشاهدة قميص الوافد الجديد، الذي سيكون نجما فوق العادة في الملاعب الفرنسية هذا الموسم.

ووصل نجم السامبا صباح اليوم الجمعة، إلى باريس قادما من برشلونة عبر طائرة خاصة، كما قامت الشرطة الفرنسية بتأمين وصوله قبل تقديمه لوسائل الإعلام بمقر فريقه الجديد في حضور عدد كبير من وسائل الاعلام الفرنسية والعالمية، وكان إلى جانبه، الخليفي، الذي دافع عن اختيار اللاعب للفريق الباريسي، بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت صفقة إنتقاله.

ونفى، الخليفي، أن يكون نيمار اختار الإنتقال إلى الفريق الفرنسي من أجل الأموال حسب ما تناقلته مختلف العناوين الصحفية والمتتبعين وأكد أنّه فضل المشروع الرياضي الذي يتبناه مالك قنوات "بيين سبورتس" القطرية، وأوضح أنّ اللاعب البرازيلي هو الأفضل في العالم.