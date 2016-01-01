حزب تركي يدعو رونالدو لدعم القدس

وجّه حزب السعادة التركي، اليوم الأحد، الدعوة للنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لحضور مؤتمر دعم القدس الذي تحتضنه اسطنبول.

حسب ما أوردته صحيفة "زمان " التركية، أوضح "تامال كارامولا أوغلو" رئيس الحزب المذكور أنه اختار دعوة مهاجم ريال مدريد لحضور المؤتمر الجماهيري لدعم القضية الأمّ، نظرا لتعاطف "الدون" مع القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، ومساندته لها وتبرعاته لصالح الأطفال الفلسطينيين.

وفي وقت لم يردّ "رونالدو" إلى حد الآن على هذه الدعوة، من المنتظر أن ينطلق هذا المؤتمر الجماهيري اليوم الأحد، في منطقة "يني تابه" في اسطنبول وسيحمل شعار "القدس الكبير"، وأكد "كارامولا أوغلو" أنّ الشعب التركي سيقف دائما إلى جانب الفلسطينيين، وسيستمر في دعم "القضية الفلسطينية".

وسبق لـ"صاروخ ماديرا" أن تبرّع بحذائه الذهبي لصالح مؤسسة مدريد الخيرية التي تكفلت ببيعه في مزاد علني ذهب ريعه الى دعم مدارس الاطفال في قطاع غزة، وفي المقابل نصّبت فلسطين النجم البرتغالي كشخصية العام في 2016 نظير مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.