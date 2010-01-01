بالفيديو.. بيكي ينجو من حادث في قطر

نجا المدافع الإسباني "جيرارد بيكي" نجم نادي برشلونة، الخميس، بأعجوبة من حادث في صحراء قطر بعد أن انقلبت به سيارة رباعية الدفع في صحراء قطر.

برسم عطلته السنوية التي يقضيها "بيكي" في دولة قطر، خاض صخرة (البلوغرانا) جولة سياحية في عمق صحراء الإمارة الخليجية المذكورة، وفي فيديو نشره "بيكي" على صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهر المدافع الكتالوني مصحوبا بمرافق، وهو يقود سيارة صغيرة رباعية الدفع مخصصة للرمال، بيد أنّ السيارة انقلبت ببطل العالم (2010) وأوروبا (2012)، بعد محاولة "بيكي" تلافي الكثبان الرملية.

وعلق "بيكي": "تصادم !! وقت ممتع في الكثبان الرملية".