انطلاق بطولة افريقيا لألعاب القوى أواسط بتلمسان

تنطلق الخميس في تلمسان، فعاليات البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة في طبعتها الـ13، والتي ستدوم إلى غاية الاثنين القادم بمشاركة 36 بلدا.

وستفتتح هذه البطولة الإفريقية رسميا أمسية الخميس ابتداءً من الخامسة مساء، بمركز ألعاب القوى "لالة ستي"، أين سيتم عرض الوفود المشاركة والتي تستوعب 331 رياضيا بينهم 129 في صنف الإناث.

وستشارك الجزائر بـ53 رياضيا من مختلف الاختصاصات بينهم 24 رياضية، ويراهن التقنيون الجزائريون على تحسين عدد الميداليات مقارنة بنتائج الطبعة الماضية التي أحرزت فيها الجزائر ذهبيتين وبرونزيتين في أديسا أبابا 2015.