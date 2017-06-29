29 جوان 2017 1 0 كريم تيغرمت
انطلاق بطولة افريقيا لألعاب القوى أواسط بتلمسان انطلاق بطولة افريقيا لألعاب القوى أواسط بتلمسان
الرئيسية | الحــــدث | انطلاق بطولة افريقيا لألعاب القوى أواسط بتلمسان

انطلاق بطولة افريقيا لألعاب القوى أواسط بتلمسان

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تنطلق الخميس في تلمسان، فعاليات البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة في طبعتها الـ13، والتي ستدوم إلى غاية الاثنين القادم بمشاركة 36 بلدا.

وستفتتح هذه البطولة الإفريقية رسميا أمسية الخميس ابتداءً من الخامسة مساء، بمركز ألعاب القوى "لالة ستي"، أين سيتم عرض الوفود المشاركة والتي تستوعب 331 رياضيا  بينهم 129 في صنف الإناث.

وستشارك الجزائر بـ53 رياضيا من مختلف الاختصاصات بينهم 24 رياضية، ويراهن التقنيون الجزائريون على تحسين عدد الميداليات مقارنة بنتائج الطبعة الماضية التي أحرزت فيها الجزائر ذهبيتين وبرونزيتين في أديسا أبابا 2015.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: