بلاتير يتهم ساركوزي بمنح قطر حق تنظيم مونديال 2022

إتهم الرئيس السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا"، جوزيف بلاتير، الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" بأنه كان وراء منحق قطر حق تنظيم مونديال 2022 بوساطة من الفرنسى ميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى "اليويفا".

وقال بلاتر فى تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "لا استحق الانتقادات الموجهة لى بشأن منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022، من يستحق ذلك هو بلاتينى، لم أكن أريد فوز قطر"، وأضاف: "بلاتينى نجح فى تحويل العديد من الأصوات لصالح قطر، بعدما كانت ذاهبة لصالح الولايات المتحدة الامريكية، هذا التحول، جاء بعد جلسة عشاء جمعت بين نيكولاس ساركوزى الرئيس الفرنسى فى ذلك الوقت وأمير قطر الشيخ حمد بالإضافة إلى بلاتينى"، وواصل الرئيس السابق للاتحاد الدولى تصريحاته قائلاً: "الضغط السياسى يلعب دورًا كبيرًا فى اختيار الدولة الفائزة بتنظيم بطولة كأس العالم، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تشترى بالمال"، متابعًا، "ساركوزى كلف بلاتينى بمراعاة مصالح فرنسا والتى تقتضى فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، ونجح بلاتينى فى المهمة المكلف بها والتى قام بها منفردًا".