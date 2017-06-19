بالفيديو.. جزائري تعرض لعملية زرع قلب يشارك في ألعاب أولمبية فريدة من نوعها

يشارك الجزائري ناجي سرير المعروف باسم ياسين، في الألعاب الأولمبية الخاصة بزراعة الأعضاء التي ستنعقد في ملاقا بإسبانيا بداية من 25 جوان المقبل، حيث سيكون أول ابن مدينة الأربعاء بولاية البليدة، أول جزائري يشارك في هذا الحدث العالمي المهم، وذلك بعد تعرضه لعملية زرع قلب ناجحة في إسبانيا. ولدى ناجي مشروع مستقبلي يود تجسيده بالجزائر، حيث يعتزم إنشاء مؤسسة خيرية في الجزائر من أجل التكفل بمثل حالاته في الخارج.